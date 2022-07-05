أزمة بطاطس فى بيرو.. نقص الأسمدة يسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج

حذرت رابطة منتجى البطاطس فى بيرو من ارتفاع الأسعار لبعض المنتجات الغذائية مثل الارز والبطاكس والبقوليات والذرة بنسبة كبيرة فى سبتمبر القادم، وذلك بعد انخفاض زراعة البطاطس بشكل خاص بنحو 15% نتيجة لنقص الأسمدة، حسبما قالت إذاعة "ار بى بى " البيروفية.

وأشار فريدي جارسيا، رئيس جمعية منتجي البطاطس، إلى أنه بسبب نقص الأسمدة، على خلفية الحرب فى أوكرانيا، سيكون هناك انخفاض بنسبة 15% فى زراعة البطاطس، فالأسمدة تصبح باهظة التكاليف من مناطق أخرى، وأمام هذا الوضع ، أشار ممثل منتجي البطاطس إلى أنه اعتبارًا من سبتمبر سترتفع أسعار هذا المنتج.

وأكد أنه فى الوقت الحالى لا تزال هناك بطاطس ولكن فى سبتمبر وأكتوبر ستكون هناك أزمة وستكون أغلى، والمشكلة أيضا هى أن تجار الجملة أحيانا يقوموا باخفائها حتى يتم رفع أسعارها ويستغلون الوضع لتحقيق مكاسب.

وأشار إلى أن 15% من المزارعين سيتوقفون عن الزراعة، وهو ما سيكون له تأثيرا كبيرا عل وفرة المنتجات الزراعية، فقد تم تغير منتجى البطاطس الى الجزر والثوم وفاصوليا وبازلاء ، كما أن آخرون اختاروا الذهاب الى عمل آخر".

وأضاف ممثل منتجي البطاطس في جونين أنه قبل انتشار الوباء ، كان متوسط استهلاك الفرد من البطاطا 82 كيلوجراماً ، والآن نقدر أنه بهذه الزيادة فى الاسعار سينخفض إلى 60 أو 70 كيلوجراماً.