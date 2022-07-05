أذربيجان واليابان تبحثان التعاون متعدد المجالات والقضايا الأمنية

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التقى نائب وزير خارجية أذربيجان إلنور محمدوف مع نائب مساعد وزير الخارجية الياباني والممثل الخاص لآسيا الوسطى والقوقاز السفير توكودا شويتشي، لمناقشة التعاون متعدد المجالات بين اليابان وأذربيجان وقضايا الأمن الإقليمي.

وجرت المحادثات في إطار الاجتماع الثاني عشر للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان واليابان، وفقا لما ذكرته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - المستوى الحالي للعلاقات بين أذربيجان واليابان وآفاق تعزيز وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية وغيرها .. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والطاقة البديلة والاقتصاد والقطاعات الإنسانية وغيرها.

وهنأ الدبلوماسيان بعضهما البعض بمناسبة الذكرى الثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان واليابان.

وقدم محمدوف معلومات مستفيضة للجانب الياباني فيما يتعلق بحالة ما بعد الصراع الحالية في المنطقة، وإجراءات إزالة الألغام من الأراضي محل النزاع وأنشطة الترميم والبناء التي تقوم بها أذربيجان في المناطق.

كما ناقش الجانبان - خلال الاجتماع - الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون داخل المنظمات الدولية وكذلك التحديات الإقليمية وخاصة الوضع في أوكرانيا.