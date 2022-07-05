أخبار مصر: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص بأجر كامل من السبت حتى الخميس

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع فى المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام وفق المعايير الدولية، وانطلاق الحوار الوطني، وإعلان وزارة القوى العاملة أن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص بأجر كامل من السبت حتى الخميس

الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام وفق المعايير الدولية.. وإنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام بمستشفى دار السلام.. وتوفير مصادر استكمال منشآته من صندوق تحيا مصر

ووجه الرئيس بالتوسع في المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام في مصر وفق المعايير الدولية بالاخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية، كما وجه الرئيس بدعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام في مستشفى دار السلام "هرمل"، وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق "تحيا مصر"، بحيث يكون هذا المركز بمثابة المرجعية لكافة المراكز والوحدات التشخيصية والعلاجية الأخرى في مصر، وليمثل منارةً طبية لهذا التخصص الهام على مستوى الدولة.

القوات المسلحة المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا جويا مشتركا بقاعدة جوية مصرية

فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة نفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية تدريباً جوياً مشتركا ًبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية.

انطلاق فعاليات الحوار الوطنى بجلسات علنية.. الأمانة الفنية تعرض محاور الحوار.. وتؤكد: تلقينا 100 ألف استمارة تسجيل.. ضياء رشوان: الحوار هدفه إعادة اللُحمة لتحالف 30 يونيو.. ولن نستبعد إلا من خرب ومارس العنف

انطلقت،اليوم الثلاثاء، فعاليات أولى جلسات الحوار الوطني"الجلسة الافتتاحية"، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

القوى العاملة: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص بأجر كامل من السبت حتى الخميس

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن يمنح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر اعتباراً من السبت الموافق 9 يوليو حتى الخميس الموافق 14 يوليو الجارى، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

القومية للأنفاق: سيتم تغيير تصميمات محطة مترو كلية البنات وسنقاضى الشركة المنفذة

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، وشركة "آر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث، أنها تتابع عن كثب ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية فيما يخص استخدام تصميمات فنية من أعمال فنان روسي في المشروع الثقافي داخل محطة كلية البنات فى الخط الأخضر الثالث.

"الصحة" تكشف: 3 أسباب وراء ارتفاع إصابات كورونا بواقع 6.9%.. وجود متحورات فرعية لـ"أوميكرون" سريعة الانتشار وتناقص مناعة التطعيم أبرزها.. حسام عبد الغفار: استقرار نسب الوفيات والحجز بالمستشفيات بأقل معدلات

أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة الإستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة لمنع عدوى كورونا مع الحصول على لقاح كورونا بجرعتية الأولى والثانية والجرعة الثنشيطية الثالثة، مشيرة إلي أن التطعيمات الخاصة بكورونا هى الوسيلة الأمن للحماية من العدوى أو حدوث أعراض شديدة حال الإصابة.

تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مادة الديناميكا.. شكوى من صعوبة 7 أسئلة: تحتاج تركيز وفهم.. طلبة بنى سويف والقليوبية: الامتحان سهل وكنا بحاجة لوقت أطول.. وسعادة بين طلاب المنوفية والأقصر وارتياح فى المنيا

أنهى طلبة الثانوية العامة بمختلف محافظات مصر، اليوم الثلاثاء، إمتحانات مادة الديناميكا، حيث تباينت ردود أفعال الطلاب، حول مستوى صعوبة امتحان مادة الديناميكا، حيث أكد طلاب بلجنة مدرسة الجيزة الإعدادية بنين أن الأسئلة سهلة وتضمنت 7 أسئلة تحتاج إلى تركيز وفهم وصعبين، متابعين: امتحان فى مستوى الطالب فوق المتوسط، فيما أوضح بعض الطلبة أيضا أن الأسئلة اجتاحت إلى خطوات كثيرة قبل الوصول إلى الإجابة الصحيحة كما أن وقت الامتحان غير كافى فتوزيع الوقت على عدد الأسئلة بواقع 4 دقائق لكل جزئية كما أن هناك جزئيات صعبة تضمنها الامتحان، كما لفت الطلاب إلى أن صياغة واضحة ولكن اعتمد على أفكار كثيرة تحتاج لمجهود ووقت.

دار الإفتاء: يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا صادف يوم عرفة.. فيديو

هل يجوز صيام يوم عرفة الجمعة فردى أم لا بد صيام يوم قبله أو بعده؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء، وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

الجزائر تحيى الذكرى الـ 60 لاستقلالها باستعراض عسكرى ضخم فى العاصمة.. الجزائريون يتذكرون بطولات الشهداء بعد حرب استمرت 8 سنوات مع فرنسا.. دعم مصر للثورة الجزائرية بالعتاد والسلاح حاضرا في أذهان الجزائريين

يحتفل الشعب الجزائري، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الستين لعيد الاستقلال بتنظيم أضخم استعراض عسكرى في البلاد منذ 33 عاما، وذلك تخليدا للذكرى العزيزة على قلب كل جزائري وهى نهاية الاستعمار الفرنسي بعد 132 عاما وبعد حرب استمرت ثماني سنوات بين الثوار الجزائريين والجيش الفرنسي، توقف القتال بعد توقيع اتفاقيات إيفيان التاريخية في 18 مارس 1962 التي مهّدت الطريق لإعلان استقلال الجزائر في الخامس من يوليو من العام نفسه.

طقس غد شديد الحرارة بأغلب الأنحاء وشبورة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

التايمز: 70 % من الأمريكيين لا يريدون ترشح بايدن فى انتخابات عام 2024

نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية نتائج استطلاع جديد للرأى أظهر أن أكثر من 70% من الأمريكيين لا يريدون أن يترشح الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه فى عام 2024، بسبب الانكماش الاقتصادى ومستوى كفاءته.

إيفونا يجتاز الاختبار الطبي وينضم لأسوان رسمياً.. صور

اجتاز المهاجم الجابونى ماليك إيفونا _ 29 عاماً_ مراحل الكشف الطبى الشامل بنجاح الذى أجراه له المسئولون عن نادى أسوان الرياضى بأحد المراكز الطبية الخاصة فور وصوله أسوان ليتتم تعاقده رسميا مع أسوان فى صفقة إنتقال حر موسمين بداية من موسم 2022/2023 بالدورى الممتاز.

مورينو مدرب إسبانيا السابق مرشح لقيادة منتخب مصر

دخل روبرت مورينو مدرب منتخب إسبانيا السابق، قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.