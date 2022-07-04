اليوم السابع
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8 معلومات عن مركز العمل المناخى للأمم المتحدة داخل الـCop27.. اعرفها

الإثنين، 04 يوليه 2022 05:00 ص
8 معلومات عن مركز العمل المناخى للأمم المتحدة داخل الـCop27.. اعرفها مشروع التغيرات المناخية
كتبت منال العيسوي

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نشر موقع الأمم المتحدة لاتفاقية الأطراف الإطارية الخاص بتغير المناخ، الخاص بالـCop27، بعض المعلومات العامة حول مركز العمل المناخى.
 
 1-ستقوم رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ببناء مدرج مباشرة داخل المكان الرئيسي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الذي سيعقد في الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 نوفمبر في شرم الشيخ بمصر.
 
2- أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ هي المسؤولة عن تنظيم برنامج الأحداث الذي سيتم تسليمه في الحدث.
 
3-  من صميم عمل مركز العمل المناخي عقد أحداث تختلف بشكل ملحوظ عن الاجتماعات التقليدية الأخرى التي تعقد في المؤتمر ، من حيث الشكل والمحتوى ، وتوفير مشهد مركزي شامل وتشاركي وشفاف لأصحاب المصلحة من غير الأطراف.
 
4-هذه المنطقة عبارة عن مساحة أحداث تفاعلية ، حيث يحصل المشاركون على فرصة لتنظيم مجموعة متنوعة من الأحداث المتعلقة،  بمشاريع ومبادرات العمل المناخي الملموسة.
 
5-تتضمن هذه الأحداث عادةً المناقشات والحوارات ، وأحداث الإطلاق الخاصة ، كما يتم إعلانات الفائزين بمسابقة حلول العمل المناخي ، وبعض الألعاب ، والأنشطة التفاعلية ، والبرامج التعليمية أو العروض الرقمية ، وكلها تركز حصريًا أو تهدف إلى العمل المناخي الفعلي وتوفر صوتًا للجمهور
 
6-يستضيف مركز العمل المناخى مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة ، مثل ممثلي الشركات والمستثمرين والمدن والمؤسسات .
 
7-كما يضم مركز العمل المناخى المجتمع المدني والشخصيات الثقافية والإعلامية والمشاهير. 
 
8-يتم بث جميع الأحداث التي تُعقد مباشرةً على صفحة البث الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما يتم توفير  الفيديوهات الخاصة بالأحداث .
 
 

تغير المناخ

مؤتمر الاطراف للمناخ

قمة المناخ

شرم الشيخ



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