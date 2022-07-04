8 معلومات عن مركز العمل المناخى للأمم المتحدة داخل الـCop27.. اعرفها

كتبت منال العيسوي

نشر موقع الأمم المتحدة لاتفاقية الأطراف الإطارية الخاص ب تغير المناخ ، الخاص بالـCop27، بعض المعلومات العامة حول مركز العمل المناخى.

1-ستقوم رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ببناء مدرج مباشرة داخل المكان الرئيسي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الذي سيعقد في الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 نوفمبر في شرم الشيخ بمصر.

2- أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ هي المسؤولة عن تنظيم برنامج الأحداث الذي سيتم تسليمه في الحدث.

3- من صميم عمل مركز العمل المناخي عقد أحداث تختلف بشكل ملحوظ عن الاجتماعات التقليدية الأخرى التي تعقد في المؤتمر ، من حيث الشكل والمحتوى ، وتوفير مشهد مركزي شامل وتشاركي وشفاف لأصحاب المصلحة من غير الأطراف.

4-هذه المنطقة عبارة عن مساحة أحداث تفاعلية ، حيث يحصل المشاركون على فرصة لتنظيم مجموعة متنوعة من الأحداث المتعلقة، بمشاريع ومبادرات العمل المناخي الملموسة.

5-تتضمن هذه الأحداث عادةً المناقشات والحوارات ، وأحداث الإطلاق الخاصة ، كما يتم إعلانات الفائزين بمسابقة حلول العمل المناخي ، وبعض الألعاب ، والأنشطة التفاعلية ، والبرامج التعليمية أو العروض الرقمية ، وكلها تركز حصريًا أو تهدف إلى العمل المناخي الفعلي وتوفر صوتًا للجمهور

6-يستضيف مركز العمل المناخى مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة ، مثل ممثلي الشركات والمستثمرين والمدن والمؤسسات .

7-كما يضم مركز العمل المناخى المجتمع المدني والشخصيات الثقافية والإعلامية والمشاهير.

8-يتم بث جميع الأحداث التي تُعقد مباشرةً على صفحة البث الشبكي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما يتم توفير الفيديوهات الخاصة بالأحداث .