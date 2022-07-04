وكيل تموين الأقصر: حررنا 839 محضرا ومخالفة تموينية فى الحملات خلال 30 يوما

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المحافظة تشهد استقرارا للحالة التموينية بالأسواق والمخابز البلدية والسياحية والأفرنجية والمحلات التجارية وكافة الأنشطة المختلفة والاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الحالة التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق.

وأكد وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه خلال شهر يونيو الماضي انتظم عمل محطات الوقود بالأسعار المقررة دون أي معوقات أو مشاكل، كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة المقررة، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء مع توفر الاسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات.

كما شنت المديرية حملاتها التموينية المكثفة في الفترات الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة المختلفة بالاشتراك مع الجهات الاخرى للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية التي تحافظ على صحة وسلامة المواطنين خلال تلك الفترة والتي أسفرت عن تحرير إجمالي عدد 839 محضر ومخالفة تموينية، والتي شملت في مجال المخابز تحرير عدد 374 مخالفة تموينية ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – وإنتاج خبز ناقص الوزن – عدم نظافة المخبز – عدم وجود ميزان – عدم وجود قائمة تشغيل مخابز – تصرف المخابز في الدقيق – اختراق نظام – عدم إعطاء بون صرف )، وفي مجال الأسواق والمواد البترولية تحرير عدد 465 محضرا تموينيا (سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي - عدم إعلان عن الأسعار – عدم حمل شهادة صحية – عدم وجود فواتير – ادارة منشأة بدون ترخيص –غلق بدالين تموينين في المواعيد الرسمية – عدم توريد قمح محلي).