وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد استراحات المعلمين للاطمئنان على توفير الإقامة اللائقة

كفر الشيخ محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من الاستراحات بالفترة المسائية، للاطمئنان على توفير كل احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين، والالتقاء بهم والاستماع لهم، والاستجابة لمطالبهم، موجها الشكر لهم، على مشاركتهم في الواجب الوطني في أعمال الثانوية العامة.

وتفقد وكيل الوزارة استراحة المثلث الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة الرياض التعليمية، واستراحة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، في إطار متابعة الاستراحات والاطمئنان على راحة المقيمين بالاستراحات.

ووجه وكيل الوزارة مشرفي الاستراحات بتذليل أي عقبات على وجه السرعة، لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المشاركين في أعمال الثانوية العامة؛ وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك وأيضا تطبيقا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.