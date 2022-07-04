اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 04:07 م
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وكيل تعليم الغربية يناقش استعدادات امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:07 م
وكيل تعليم الغربية يناقش استعدادات امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل جانب من الاجتماع
الغربية ـ مصطفى عادل

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عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً باللجنة العامة للخدمات بالغربية، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الشئون التنفيذية، ومدير إدارة التوجيه المالي والإداري، ومدير إدارة الأمن، و مديري عموم الإدارات التعليمية العشر، وذلك لمناقشة ما ورد من إدارة شئون الطلبة والامتحانات التابعة للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، بخصوص اعتماد وزير التربية والتعليم، محضر اجتماع اللجنة المركزية لفصول خدمات الثانوية العامة المسائية، والمتضمن صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بالعاملين بفصول الخدمات المسائية بالغربية.

وخلال الاجتماع، قام وكيل الوزارة بمناقشة استعدادات الإدارات التعليمية العشر لعقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2021 / 2022، والتأكيد على ضرورة متابعة جميع المدارس لبيان جاهزيتها لعقد الامتحانات.


 


تعليم الغربية

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محافظة الغربية



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