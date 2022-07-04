وفد "حقوق الإنسان" يزور مركز الإصلاح والتأهيل ببرج العرب

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد الجعفري

استقبل مركز إصلاح وتأهيل "برج العرب 2" وفدا من المجلس القومى لحقوق الإنسان لمطالعة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم.. كما تفقدوا المستشفى وما بها من عيادات ومدى الرعاية الطبية المتوفرة للنزلاء فى كافة التخصصات.

كما حرص ممثلو الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية والملاعب الرياضية، والإطلاع على ما يتم تقديمه من برامج إجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.