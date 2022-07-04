وقال شويجو - خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، "لقد دمرنا 196 دبابة ومدرعة و12 طائرة مقاتلة ومروحية واحدة، وأسقطنا 69 مسيرة وست منظومات صواريخ مضادة للطائرات و97 قاذفة صواريخ متعددة و166 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و216 مركبات عسكرية خاصة".

وأضاف شويجو: "لقد حررنا مساحة وقدرها 670 كيلومتر مربع لتصبح أكبر المدن في لوجانسك (ليسيتشانسك) تحت السيطرة الروسية بالكامل، حيث تجري حاليا عملية نزع الألغام من المنطقة التي تمت السيطرة عليها".

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو "تنفيذ عملية تحرير لوجانسك بنجاح"، موضحا أنه في غضون أسبوعين جرى تطويق وتحييد التشكيلات العسكرية الأوكرانية في مناطق "جورسكوي كوتيول" و"ليسيتشانسك" وسيفيرودونيتسك" إلى جانب السيطرة على 25 منطقة سكنية أخرى.

في السياق، أعلنت سلطات إقليم "دونيتسك"- الذي تعترف به موسكو جمهورية مستقلة- مقتل وإصابة ستة مدنيين في قصف أوكراني استهدف عدة مناطق في أنحاء مختلفة من المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود الروسية.

وأفادت السلطات ـ حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ بأن "الجيش الأوكراني قام بقصف بلدات ومدن عدة في المنطقة بالأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ خلال الساعات القليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل سيدتين وإصابة أربع آخريات بجروح متفاوتة"، متهمة في الوقت نفسه الجيش الأوكراني بالتسبب في تدمير البنية التحتية للجمهورية.

في سياق متصل، أكدت سلطات دونيتسك مقتل أكثر من 60 عنصرا من القوات الأوكرانية، وتدمير عدد من الآليات الحربية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.