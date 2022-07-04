وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز العاصمة الإدارية لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات

كتب أحمد حسن

الجزار يتابع معدلات التنفيذ بمنطقة الأعمال المركزية والحي السكني الثالث R3.. والحدائق المركزية " كابيتال بارك"

فى مستهل زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العاصمة الادارية الجديدة، مع مسئولي الجهاز والمشروعات لمتابعة الموقف التنفيذى وتقدم الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وخلال الاجتماع، استمع وزير الإسكان، إلى شرح واف من رئيس جهاز المدينة، عن الأعمال الجارية بالمشروعات المختلقة والتي من ضمنها مشروع الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بجانب المشروعات السكنية والخدمات بالحي السكني الثالث R3، وأعمال المرافق والطرق بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

كما استعرض الوزير، الموقف التنفيذي لمشروع الحدائق المركزية " كابيتال بارك "، مشددا على الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات فى المواعيد المحددة.