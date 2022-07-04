وزير الإسكان يتفقد الحى السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

كتب أحمد حسن

الجزار يتجول بإحدى العمارات.. ويتفقد وحدة سكنية تم تجهيزها وتأثيثها كنموذج

عقب تفقده مشروع الحدائق المركزية، انتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لتفقد الحى السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة " بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتم تنفيذه طبقا لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة.

وتفقد وزير الإسكان خلال جولته بالحي، أعمال الزراعات المنفذة وتنسيق الموقع للعمارات، كما تجول بإحدى العمارات، وتفقد وحدة سكنية تم تجهيزها وتأثيثها كنموذج وعينة بالمشروع، كما وجه الوزير بسرعة تنفيذ بعص الملاحظات البسيطة في أعمال التشطيبات وأماكن عنصر الإنارة الديكورية فيما بين العمارات.

واستكمل الجزار ومرافقوه من المسئولين الجولة بموقع آخر بالحى السكني الخامس " جاردن سيتي الجديدة " حيث تفقد أعمال التشطيبات الخارجية المنفذة بالعمارات، وأعمال الإنترلوك بالمناطق المحيطة.

وأكد وزير الإسكان، أن الحى السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، سيكون علامة بارزة في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيحقق نقلة نوعية كبيرة في طبيعة العمران المصرى، مشدداً على ضرورة استكمال تنفيذ الأعمال بأعلى جودة.

وأكد الوزير، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، والاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير، وتنسيق الموقع العام، وكذا ضرورة تهذيب وتسوية المناطق المحيطة بالأحياء السكنية، والتى من المقرر تنميتها فى مراحل لاحقة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن مساحة الحى السكني الخامس " جاردن سيتي الجديدة" 885 فداناً، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبة متصلة ومنفصلة، كما يضم الحى جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية.