وزيرة التخطيط تتابع أعمال لجان تحكيم الفرق المشاركة بنهائيات مبادرة "شباب من أجل التنمية"

كتبت أسماء أمين

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول متابعة مراحل اختيار الفرق المشاركة في مبادرة شباب من أجل التنمية والتي شهدت عقد عدة اجتماعات للجنة التحكيم مع الفرق المؤهلة لتصفيات المجموعات المشاركة في مسارات المسابقات الطلابية.

وأشارت الدكتورة، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مبادرة "شباب من أجل التنمية" مبادرة شبابية تهدف إلى توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية، وذلك في إطار المحاور التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، وهي: التعليم والصحة والسكن اللائق والإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والنهضة الجديدة للمرأة المصرية والحوكمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد علاء منسق المبادرة، ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، إلى أن المبادرة تتكون من محورين رئيسيين المحور الأول يهدف إلى تعريف شباب الجامعات بالتنمية البشرية وربطها بالخطة الاستراتيجية للدولة والمشروعات التنموية على المستويين القومي والمحلي، وذلك من خلال عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل حول الموضوعات التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، والمحور الثاني منافسات طلابية تهدف إلى إعداد جيل من الخبراء والممارسين والمدربين على وعي بقضايا وأهداف التنمية البشرية وكيفية ربطها باستراتيجية الدولة المصرية وبرامجها ومشروعاتها.

وأوضح علاء أن الجامعات المشاركة بالمبادرة هي القاهرة، عين شمس، بني سويف، المنصورة، وبورسعيد، وتلقت كل جامعة مجموعة من التدريبات التي نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما قامت كل جامعة بتنفيذ مجموعة من التدريبات داخل الجامعة، لتدريب الفرق المشاركة في المسابقات، بالإضافة إلى عمل تصفيات داخلية لكل الفرق المشاركة في المسابقات، وحددت كل جامعة أفضل ثلاث فرق في مسار مسابقة أوراق السياسات، وكذلك أفضل ثلاث فرق في مسار مسابقة المشروعات التنموية، كما تم تدريب الفرق الثلاث المؤهلة لكل مسابقة من قبل وزارة التخطيط لمدة ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن لجنة تحكيم المسابقات ضمت قامات وطنية ذات خبرة متميزة في العمل العام، موضحًا أن الوزارة سوف تطلق غدًا احتفالية تسليم جوائز الفرق الفائزة في مسابقات المبادرة.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة أرواق السياسات أ.د/أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أ.د/فوزي تركي، رئيس جامعة بدر في القاهرة، أ.د/علي شمس الدين، الرئيس الأسبق لجامعة بنها، أ.د/نادية زخاري، أستاذة بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، أ/رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما ضم تشكيل لجنة تحكيم مسابقة المشروعات التنموية د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، د. هناء الهلالي، رئيس مجلس إدارة أسابير كابيتال القابضة، أ.د. مديحة خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة "أفري فارما"، أ.د. عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، أ.د. ليلى اسكندر، وزير البيئة والتطور الحضاري والعشوائيات الأسبق.