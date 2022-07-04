واعظات الأوقاف فى خدمة حجاج بيت الله بالأماكن المقدسة.. صور

كتب: على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا لجهود الواعظات فى خدمة حجاج بيت الله، حيث أكد الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الديني، أن واعظات الأوقاف أثبتن نجاحًا كبيرًا ومبهرًا بكفاءة عالية خلال مرافقتهن لبعثات الحج خلال الأعوام الماضية.

وأكد عبد العزيز، أنهن يقمن هذا العام بجهد مشكور، ورسالة عظيمة فى خدمة الحجيج، وما ينبغى أن يكون عليه الحجيج من مكارم الأخلاق، ويلتف حولهن السيدات يستفسرن عن كل ما يعرض لهن من مسائل الحج، والوزارة تتمنى لهن جميعًا ولجميع زميلاتهن كل التوفيق.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تكليف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى برئاسة غرفة علميات الأوقاف بشأن إعداد الساحات والمساجد الكبرى والجامعة لصلاة عيد الأضحى المبارك وتخصيص أماكن بكل منها للسيدات والأطفال وتضم اللجنة المشكلة لذلك كل وكلاء الوزارة ومديرى العموم بديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص أماكن بجميع الساحات التى تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التى تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم فى لقاءات هذا الأسبوع.

وعقد الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، اجتماعًا بقيادات القطاع الديني، بشأن الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك 1443هـ بالساحات والمساجد الكبرى، ووجه رئيس القطاع الديني، مديرى المديريات بسرعة إعداد الساحات والمساجد الكبرى بالتنسيق مع من يفوضه المحافظون كل فى محافظته فيما يتصل بإعداد ساحات الصلاة، على أن تقوم كل مديرية بالإعداد لصلاة عيد الأضحى بجميع المساجد الكبرى والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة إلى جانب الساحات التى تقام بها صلاة العيد تيسيرًا على الجميع وبخاصة كبار السن ومن لا يتمكنون من الذهاب إلى الساحات.

وأعلنت وزارة الأوقاف توزيع 50 طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث يتم توزيعها قبل العيد مباشرة، فى إطار رسالتها فى خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.



جانب من الواعظات



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