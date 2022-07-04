اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 04:09 م
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هيئة الدواء توقع بروتوكول تعاون مع الرعاية الصحية لتعزيز الاستفادة من خدمات الهيئتين

الإثنين، 04 يوليه 2022 02:47 م
هيئة الدواء توقع بروتوكول تعاون مع الرعاية الصحية لتعزيز الاستفادة من خدمات الهيئتين توقيع بروتوكول التعاون
كتب وليد عبد السلام

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وقع رئيس هيئة الدواء المصرية بروتوكول تعاون مع رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة، وبحضور العديد من قيادات الهيئتين.
 
وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون هو تحقيق التكامل، وتوحيد الرؤى؛ لتعظيم استفادة المواطن من الخدمات المقدمة بين الهيئتين.
 
وأكدت الهيئة سعيها لتصبح شريكاً أساسياً في إنجاح المشروع القومى للتأمين الصحي الشامل، و توسيع عقد شراكات التعاون الثنائي اللازمة مع مؤسسات الدولة العاملة في المجال الصحي، وغيرها من مؤسسات الدولة الأخرى؛ لتنمية العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في أداء الخدمة، وذلك في إطار منظومة الحوكمة الرشيدة للخدمات التي تقدمها هيئة الدواء المصرية.
 
يأتى ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 "، التي تعتمد على تضافر جهود مؤسسات الدولة، وتوحيد جهودها لتحقيق أهداف الحكومة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة.
 

هيئة الدواء

الرعاية الصحية

الصيدلة

التأمين الصحى الشامل



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