اليوم السابع
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هيئة التعاونيات تطرح قطع أراض لإنشاء مستشفيات ومولات تجارية للبيع بالمزاد

الإثنين، 04 يوليه 2022 10:47 ص
هيئة التعاونيات تطرح قطع أراض لإنشاء مستشفيات ومولات تجارية للبيع بالمزاد الدكتور حسام رزق
كتب أحمد حسن

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أعلن الدكتور حسام رزق ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح قطع أراض في عدة مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.
 
وأوضح الدكتور حسام رزق، أن قطع الأراضي المطروحة مخصصة مولات تجارية ومستشفيات ومدارس دولية وخاصة ومراكز خدمات تجارية وإدارية واجتماعية ترفيهية ومراكز طبية؛ وذلك بمشروعات ( لؤلؤة 6 أكتوبر – التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر – 103 عمارة بمدينة 6 أكتوبر – لؤلؤة المنيا الجديدة – لؤلؤة أسيوط الجديدة – لؤلؤة سوهاج الجديدة ).
 
وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ ألف جنيه بمقر الهيئة الرئيسي ( ٣ شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر) وفرعيها بالمنيا وسوهاج،  بحيث تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق الأول من أغسطس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهيئة الرئيسي.
 
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، طرح عدداً من معدات البناء والتشييد، للبيع بالمزاد العلني.
وأشار الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ 300 جنيه، بمقر الهيئة الرئيسي ( 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر ) ، على أن يتم سداد مبلغ 50 ألف جنيهاً تأمين دخول المزاد.
 
وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم طرح بكر خشب للكابلات، وجرارات، وكلارك شوكة كوماتسو، وسيارات ( خلط خرسانة – ضخ خرسانة – نقل مياه )، وخلاطات ( خرسانة – عجينة – بلاط – يدوية )، وطوب أسمنتي، ومحرك ديزل، ومولد كهرباء، ومقطورات؛ وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بمقر نادي 6 أكتوبر الرياضي بالحي السابع أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

طرح اراضى



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