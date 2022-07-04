اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 04:19 ص
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هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في شارع المطار

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:00 ص
هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في شارع المطار حريق - ارشيفية
وكالات

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أكدت شرطة العاصمة الإماراتية، أبوظبي نجاحها بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، باستجابتها السريعة، في السيطرة على الحريق الذي اندلع في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم الإثنين، في بناية بمنطقة شارع المطار في أبوظبي، وذلك دون وقوع أي إصابات.

وكانت شرطة أبوظبي، قد أعلنت عبر تغريدة على الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعامل فرق الشرطة وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق اندلع في إحدى البنايات الواقعة بشارع المطار.

كما أكدت أن "الجهات المختصة باشرت عملها لمعرفة سبب الحريق".

وشددت شرطة أبوظبي، على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

 


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