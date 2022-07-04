ننشر شكل تذكرة القطار الكهربائى الخفيف LRT

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع شكل تذكرة ركوب القطار الكهربائي الخفيف LRT، وهى نوعان الأول يشبه تذاكر المتروK والثانى عبارة عن كارت ممغنط عريض فى حجم بطاقة الرقم القومى.

ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية )، يبلغ طوله 103 كم وبعدد 19 محطة ، حيث أوضح وزير النقل أنه سينقل حوالي مليون راكب يومياً ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل المرحلة الاولي التي يتم افتتاحها اليوم بطول 70 كم وبعدد 12 محطة وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات مضيفا ان التنفيذ يتم بواسطة شركات مصرية / صينية وأن المشروع يشمل عدد 22 قطار كل منها مكون من 6 عربات كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة .

واشار الوزير الى ان الاعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائي الخفيف LRT تبلغ 15 عمل صناعي ( 7 كوبري مسار و 3 نفق مسار و 4 كوبري سيارات و 1 نفق سيارات) واكد الوزير ان الهدف من مشروع القطار الكهربائي الخفيف ( LRT ) هو خدمة المدن الجديدة على طول المسار مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وان المشروع يحقق وفر في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنوياً لافتا الى ان القطار الكهربائي الخفيف LRT يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية ومع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة) ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية.