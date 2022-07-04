اليوم السابع
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نقابة العلاج الطبيعى تطالب النادى الأهلى التمهل فى استقدام أخصائيين أجانب

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:27 م
نقابة العلاج الطبيعى تطالب النادى الأهلى التمهل فى استقدام أخصائيين أجانب نقابه العلاج الطبيعى - ارشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، مجلس إدارة النادى الأهلى الرياضى الاجتماعى، لطلب التمهل فى طلب المدير الفنى "ريكاردو سواريز" لاستقدام أخصائى علاج طبيعى برتغالى للانضمام إلى الجهاز الفنى، وذلك لاعتبارات قانونية مهنية بأحقية النقابة للموافقة على استقدام الأجانب أو الخبراء للعمل تتحت الإدارة الفنية الكاملة لدكتور العلاج الطبيعى داخل آية مؤسسة أيا كان نوعها "حكومية – أهلية – خاصة"، على أى على مستوى أكاديمى أو تقنى فى مجالات العلاج الطبيعى.
 
وأضافت نقابة العلاج الطبيعى، فى بيان، أن أعضاء النقابة متواجدون فى كافة أنحاء العالم نظرا لكفاءاتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم، حيث إن المهنة فى مصر لها تصنيف متميز دوليا نتباهى به.
 
 
 
 
 
 
 

 


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