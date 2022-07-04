نقابة الخدمات الإدارية تستعد للحوار الوطنى: إصدار قانون عمل لتحقيق التوازن

كتبت: آية دعبس

أكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أن الحوار الوطنى الذى دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على أن يكون إجراء حوار شامل يشارك فيه كافه الفصائل والاحزاب والنقابات العمالية دون تميز أو أقصاء لأحد.

وقال المهيرى، فى بيان، إن اللجان النقابية للخدمات الإدارية والاجتماعية على مستوى الجمهورية، قد أعدوا رؤيتهم فى الحوار ممثله فى قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية وكذلك حظر فصل العامل من جهة العمل دون العرض على المحكمة العمالية وإلغاء استمارة 6 التى كانت تستخدم فى التهديد بفصل العامل وكذلك العمالة المؤقتة التى مضى عليها أكثر من 4 سنوات حتى يتم تحويلها إلى عقود دائمة.

وأشار إلى أن الحوار الوطنى يأتى بعد ماراثون انتخابات النقابات العمالية على مستوى الجمهورية والتى لم يشهد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مند سنوات طويلة، وذلك فى ظل الجمهورية الجديدة.