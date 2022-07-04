اليوم السابع
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نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2020

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:01 م
نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2020 النقابة العامة لأطباء الأسنان - أرشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنها سلمت بطاقات العضوية لدفعة عام 2020 المتقدمين للنقابة العامة وترخيص مزاولة المهنة حتى تاريخ 30 أبريل 2022، اليوم الإثنين، من الساعة 12 ظهرا، وحتى الساعة 2 ظهرا بمقر النقابة العامة بعد حلف القسم، ولن يتم التسليم بأى يوم آخر.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه لن يتم تسليم بطاقة العضوية إلا بكعب استمارة التقديم والبطاقة الشخصية، مشيرة إلى أن المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان يمكنهم متابعة النقابة التابعين لها لاستلام بطاقات العضوية.
 
كانت قد بدأت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فترة القيد للأطباء خريجي 2020 بالجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية، اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر2021، مؤكدة ضرورة أن يتم قيد الخريجين بالنقابة بنفس عام الانتهاء من سنة الامتياز حتى تضم إلى سنوات الخبرة للطبيب ولا يتعرض لإقرار غرامة قيد بخلاف رسوم القيد.
 
 
 

نقابة الاسنان

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