نصب على الناس فى 800 مليون جنيه.. محامى ضحايا مستريح أسوان يوضح تفاصيل التهمة

قال ناصف محمد، محامى ضحايا مستريح أسوان، إن قضية مستريح أسوان كانت معروفة منذ البداية، ولذلك نصح المواطنين عبر الفيس بوك من النصب عليهم بعد نشاط مصطفى البنك.

وأوضح محامى الضحايا، أن الجلسة كانت إجرائية واستمعت المحكمة إلى عدد من الضحايا، وتوقع المحامى أن يحصل المستريح على حكم فى النهاية على السجن 15 عاما.

وكانت بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية، منذ قليل أول جلسات محاكمة المتهم مصطفى البنك، بتهمة النصب الاحتيال على الأهالى بمحافظة أسوان.

كانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التى كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء فى أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالى بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها فى تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالى والمجنى عليهم.