نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح المعرض الدائم للمحافظة بمشاركة 62 عارضة

افتتح المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مساءَ اليوم الأحد، فعاليات بدء التشغيل الفعلى للمعرضِ الدائم لمحافظة الإسماعيلية بحديقة الفِيَلة بحى ثالث الإسماعيلية وذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وبحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ومها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ورئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر بالإسماعيلية، ومقررة المجلس القومى للمرأة، ووحدة تكافؤ الفرص، ولفيف من القيادات التنفيذية ومُمثِّلى الجهات المشتركة.

وحرص اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على مشاركة العارضات والحضور، من خلال كلمة وجهها لهم عبر أجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

وأعرب فيها عن سعادته بخروج هذا المعرض للنور فى وقتٍ قياسى حيث تم تنفيذه تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بتكليف مباشر خلال شهر، وتم تسليمه لمديرية التضامن لتكون الجهة المَنوط بها تنظيم معارض لأصحاب المهن والحِرَف اليدوية؛ وذلك تلبيةً لطلبِ كثير من العارضات.

وأكدت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يشارك فى المعرض 62 عارض وعَارِضة، ما بين مشغولات يدوية، وأكسسوارات، وملابس، وتحف، ولِوح فنية ومأكولات، فهو يُعد معرض متكامل يلبِّى احتياجات جميع الأُسر، وأول معرض دائم داخل الاسماعيلية.

وتم الاتفاق مع العارضات بضرورة مراعاة جودة المنتج والسعر، وتم عمل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى باسم المعرض وقد شارك المجلس القومى للمرأة بعدد 15 عارض وعَارِضة، وجهاز تنمية المشروعات شارك بعدد 15 عارض، والتضامن الاجتماعى بـ 15عَارِضة، ووحدة تكافؤ الفرص 15 عارض وعارضة بالإضافة إلى مشاركة اثنين من متحدِّى الإعاقة.