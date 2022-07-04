وقال ممثل مكتب المدعي العام لأوزبكستان، أبرور ماماتوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين، إن أعمال الشغب التي وقعت في مدينة نوكوس التابعة لاقليم كاراكالباكستان أسفرت عن مقتل 18 شخصا، وإصابة 243 بجروح متفاوتة الخطورة، بما في ذلك 38 من ضباط إنفاذ القانون .

وكان الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزييويف أعلن أمس الأحد عن وجود خسائر في صفوف المدنيين ورجال إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات التي شهدها إقليم كاراكالباكستان الذى يتمتع بحكم ذاتي في البلاد. وقد أعلن رئيس أوزبكستان، حالة الطوارئ في الإقليم ابتداء من 3 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس القادم .

من جانبها ، أعلنت وزارة الداخلية الأوزبكية أن قوات الأمن تمكنت من استعادة النظام في المدينة، واحتجاز منظمي أعمال الشغب، الذين حاولوا السيطرة على السلطة في المدينة.