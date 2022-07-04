مظاهرات فى ولاية أوهايو الأمريكية بعد مقتل شاب أسود بوابل من رصاص الشرطة

وكالات الأنباء

خرج مئات الأشخاص بولاية أوهايو الأمريكية، فى مظاهرة للاحتجاج على مقتل شاب أمريكى من أصل أفريقى برصاص الشرطة، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

واندلعت المظاهرة في مدينة أكرون، بولاية أوهايو في شمال الولايات المتحدة، إثر انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الشاب من الأصول الأفريقية وهو يقتل برصاص الشرطة.

وقال محامي القتيل، واسمه غايلاند ووكر، ويبلغ من العمر 35 عاما، إنه قتل بوابل من الرصاص، مشيرا إلى أنه أصيب بستين طلقة، من بين نحو 90 طلقة أطلقت عليه.

فى الأثناء، دعت السلطات الأمنية في المدينة إلى التهدئة، فيما سار حشد نحو مقر بلديّة المدينة، ورفعوا لافتات تُطالب بتحقيق "العدالة لغايلاند".

وقُتل غايلاند ووكر في السابع والعشرين من يونيو الماضي، أثناء هروبه من الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مروريّة.

ويُظهر مقطع فيديو عنيف جدًا نشرته الشرطة، الشابّ وقد اخترق الرصاص جسده.

وكانت جمعيّات مناهضة للعنصريّة دعت إلى يوم رابع من التظاهرات، وظلّت هذه المسيرات سلميّة، باستثناء بعض التوتّر الذي سُجّل عندما اقترب متظاهرون من طوق أمنيّ .

وخشية حصول اضطرابات، نشرت السلطات معدّات ثقيلة، مثل كاسحات الجليد، في محيط مركز الشرطة بهدف حمايته.

ووجّه عمدة وشرطة مدينة أكرون دعوات إلى التهدئة بعد نشر مقطع فيديو يُظهر إقدام الشرطة على قتل الرجل الأسود الذي قال محاميه إنّه أصيب بـ60 طلقة.

وأثار مقتل الشاب الأسود تظاهرات غاضبة في هذه المدينة القريبة من كليفلاند شماليّ الولايات المتحدة، بينما قال عمدة المدينة دان هوريغان إنّ "كثيرين سيرغبون في التعبير عن سخطهم علنًا، وأنا أؤيّد تمامًا حقّ سكّاننا في التجمّع السلمي".

من جهته، قال رئيس الشرطة ستيف ميليت إنّ تقرير الطبيب الشرعيّ سجّل وجود 60 إصابة في جثّة ووكر.

وفي وقت سابق، قالت شرطة المدينة في بيان، إنّ السائق الشابّ أطلق النار على عناصرها أثناء المطاردة. أضافت "تصرّفات المشتبه به دفعت العناصر إلى إدراك وجود تهديد مميت" و"أطلقوا النار من أسلحتهم فقتلوا المشتبه به" خلال فراره.

وذكرت الشرطة أنّها عثرت على سلاح في السيّارة التي تركها السائق الشابّ.

وقد أوقِف إداريًا عناصر الشرطة المعنيّون بمقتله، في انتظار انتهاء التحقيق القضائي، كما تم فتح تحقيق داخلي حسب ما أكّدت الشرطة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلّية، أطلق 8 شرطيّين أكثر من 90 رصاصة باتّجاه ووكر.

وقالت منظّمة "حياة السود مهمّة" (بلاك لايفز ماتر) على تويتر "أصابوه 60 مرّة".

وطالبت عائلة ووكر السلطات بإعطائها توضيحات، داعيةً خلال مؤتمر صحفي إلى أن تظلّ التظاهرات الغاضبة سلميّة، ذلك في وقت بدأ متظاهرون يتجمعون منذ الأربعاء الماضى، خارج مبنى البلديّة ومركز الشرطة في أكرون .