مصرع 4 عمال انهارت عليهم غرفة صرف صحى بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بانهيار غرفة صرف صحي فى قرية قرنفيل التابعة للمركز، وأسفر الانهيار عن مصرع 4 أشخاص.

على الفور انتقل رجال الأمن والحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار غرفة صرف صحي فى قرية قرنفيل التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، وأسفر هذا الحادث عن مصرع 4 أشخاص داخل غرفة الصرف حسب إفادة العاملين بالمحطة، وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.