ونقل موقع "وان إنديا" المحلي عن شوتوش جارج نائب مفوض "كولو" قوله إن الحافلة الخاصة كانت متجهة إلى سينج وسقطت في ممر ضيق بالقرب من قرية جانجلا في حوالي الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت الهند.

ووردت تقارير تفيد بأن أفراد الإنقاذ انتشلوا المصابين من موقع الحطام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وذلك دون تحديد عددهم.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه جراء الحادث.

يذكر أن حوادث الطرق تشيع في الهند بسبب سلوكيات القيادة المتهورة وسوء حالة الطرق، ويلقى أكثر من 110 آلاف شخص مصرعهم سنويا في حوادث الطرق بأنحاء البلاد.