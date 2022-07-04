مصرع طفل صدمته سيارة أثناء اللعب أمام منزله فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل رضيع يبلغ من العمر عامين مصرعه على إثر إصطدام سيارة به أثناء لهوه أمام منزله بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج، تم نقل الجثة لمستشفى ساقلته المركزى، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بدفنها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة أثناء لهوه بالشارع امام منزله، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والرائد احمد الكاشف رئيس وحدة مباحث ساقلته، بوصول الطفل مازن م ح ا عامين ويقيم دائرة مركز ساقلته إلى المستشفي المركزي " جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة.

وبسؤال والده المدعو مصطفي ح ا م 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل إصطدمت به السيارة ربع نقل " قيادة المدعو محمد ف ع 19 سنة سائق ويقيم بذات الناحية مما نتج عنه وفاته واتهم قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته، تم تحرير محضرا بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.