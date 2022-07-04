اليوم السابع
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مصرع طفل صدمته دراجة بخارية فى كرداسة

الإثنين، 04 يوليه 2022 09:53 ص
مصرع طفل صدمته دراجة بخارية فى كرداسة مصرع طفل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقي طفل مصرعه في حادث بكرداسة، بعدما صدمته دراجة بخارية وهرب قائدها عقب الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع طفل في حادث بمنطقة كوبري عابدين. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل خلال سيره بالشارع، صدمه قائد دراجة بخارية وفر هاربا، مما أسفر عن مصرعه. 
 
وتبين من خلال ملابس الطفل أنه يعمل بورشة ميكانيكا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الطفل، والقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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