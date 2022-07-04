مصرع طفل سقط من سيارة بإحدى قرى العياط فى الجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه نتيجة سقوطه من سيارة بإحدى قرى العياط في الجيزة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل في حادث مروري بإحدى قرى العياط، انتقل على الفور رجال المباحث بمركز شرطة العياط إلى مكان الحادث، وتبين أن طفل سقط من سيارة مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى مستشفى العياط، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.