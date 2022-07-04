مصرع طفلين من عائلة واحدة غرقا في مياه ترعة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقي طفليين، أبناء عم، مصرعهما، مساء اليوم الاثنين؛ إثر سقوطهما غرقى في مياه ترعة بناحية قرية رمسيس التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوفاة طفلين أبناء عم غرقا في مياه ترعة بناحية طريق رمسيس – الملاحة، بدائرة مركز شرطة صان الحجر.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية غرق الطفلين البالغين من العمر 9 و10 سنوات، أبناء عم، وذلك أثناء محاولتهما الاستحمام في مياه الترعة، وجرى انتشال الجثامين ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق،وجارى تحرير محضر بالواقعة.