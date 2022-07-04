مصرع طفلة صدمتها سيارة صرف صحى بدار السلام جنوب شرقى سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مصرعها صدمتها سيارة كسح صرف صحى تابعة للأهالى، وتم نقل الجثة لمستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة والتى صرحت بدفن الجثة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بمصرع طفلة صدمتها سيارة وتم نقلها للمستشفى وتم التحفظ على السيارة.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول الطفلة فاطمة ع ع م 9 سنوات تلميذه وتقيم دائرة مركز دار السلام إلى المستشفى المركزي " جثة هامدة ادعاء حادث سيارة.



وبسؤال والدتها المدعوة "نصرة ص ا م" 30 سنة والدة المتوفية وتقيم بذات الناحية، قررت أنه أثناء لهو ابنتها المذكورة أمام المنزل اصطدمت بها سيارة نصف نقل فنطاس صرف صحي " أهالي " قيادة المدعو رأفت ع ف ب 31 سنة سائق ويقيم بندر دار السلام مما نتج عنه وفاتها واتهمت قائد السيارة التسبب فـي الحادث ونفت الشبهة الجنائية.



وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفلة المذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة .

