مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب مينى باص بطريق الإسماعيلية الصحراوي.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس "مينى باص" أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي وتم نقل المتوفي الي المشرحة و المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، والأمر الذى ادى الى ظهور كثافات مرورية فى الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا الى القاهرة وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي ، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب مينى باص ، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين، وتم نقل المتوفى الي المشرحة و المصابين إلى مستشفيات الشروق والسلام لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.



انقلاب اتوبيس



حادث انقلاب اتوبيس



حادث مرورى



طريق الاسماعيلية