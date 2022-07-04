مصرع شخص فى حادث تصادم دراجة نارية بعربة كارو بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم دراجة نارية بعربة كارو بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. تلقى اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام حامد م. م. 40 سنة، مقيم بالفرعونية، أشمون، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

جدير بالذكر أنه أصيب 8 أشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر انقلاب سيارة من على كوبرى تحت الإنشاء ما بين مركز قويسنا وبنها، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد إصابة 8 أشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر انقلاب سيارة من على كوبرى تحت الانشاء ما بين مركز قويسنا وبنها، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.