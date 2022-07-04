مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية ــ فتحية الديب

لقى عامل وربة منزل مصرعهما فيما أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم مروع وقع بطريق الزقازيق- ههيا بين سيارتين ملاكى وربع نقل، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى ههيا المركزى.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وربع نقل، بطريق "الزقازيق- ههيا" بين قرية المسلمية والعدوة، وأسفر الحادث عن مصرع "عبد المنعم عبد البديع أحمد" 62 عاما مقيم أبو يسن أبو كبير، و"شيماء باز" 37 عاما مقيمة تليجة كفر صقر، إثر إصاباتهما بنزيف وكسور متعددة، وإصابة كل من "نادية هلال محمد" 55 عاما و"ربيع محمد السيد" 67 عاما و"منال محمد العربي" 30 عاما و"إبراهيم محمد" 27 عاما جميعهم مقيمين قرية تليجة كفر صقر، مصابين بجروح متعددة وسحجات وكدمات تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى ههيا المركزى.

تم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.