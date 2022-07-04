مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 شخصا آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة.



كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.



وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الضبعة اتجاه القاهرة دائرة مركز وادى النطرون.



اسفر الحادث عن مصرع شخصين هما عصام.م.ب 26 سنه - الدقهليه و إبراهيم.ا.ذ 38 سنه - كفر الشيخ .



كما اسفر الحادث عن اصابه 12 شخص اخرين وهم " محمود.س.م47 سنه - كفر الشيخ كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و محمود.م.ع22 سنه - المنصوره كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و عبد التواب.ع.ع ، 38 سنه - كفر الشيخ- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم قطع بالاذن اليسري و احمد.س.س ، 35 سنه - كفر الشيخ كدمات وسحجات بالجسم اشتباه نزيف بالمخ ومحمد.ع.خ ، 31 سنه - المنصوره - كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و احمد.م.ا 32 سنه - المنصوره ، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم



و أسفر الحادث ايضا عن اصابة اسلام.ف.ع 25 سنه - المنصوره اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وسامح.س.ا 32 سنه - كفر الشيخ كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و حلمي.ف.ح 25 سنه - كفر الشيخ

كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، و حسن.ف.ح 25 سنه - كفر الشيخ ، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و تامر.م.ع ، 36 سنه - المنصوره كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و محمود.ب.ا 25 سنه - كفر الشيخ.



وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامةكما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لاسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق.











