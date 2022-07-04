مستشفى الكرنك بالأقصر يعلن إجراء 4 عمليات جراحية متنوعة بنجاح.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه استمراراً لنجاحات قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، تم إجراء قائمة عمليات مكونة من 4 حالات مختلفة بنجاح، وخضعت الحالات للمتابعة بالأقسام الداخلية بالمستشفى حتى الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى بصحة جيدة.



وأضاف الدكتور خلف عمر، فى بيان صحفى، أنه تضمنت تلك العمليات إجراء عملية استكشاف للناحية اليمنى للصدر لمريض يبلغ من العمر 47 عاماً، كان يعاني من تجميع بلوري صديدي على الرئة اليمنى، وتم تفريغ التجمع الصديدي وتقشير الرئة، واستئصال ورم حميد بجدار الصدر أسفل الضلوع من الناحية اليمنى لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وإجراء عملية استكشاف للناحية اليسرى من الصدر لطفل يبلغ من العمر عامان يعاني من تجمع بلوري صديدي، إضافةً إلى تفريغ التجمع الصديدي وتقشير الرئة اليسرى للطفل وإستئصال خراج منها، وإستكشاف للناحية اليمنى من الصدر لمريض يبلغ من العمر 37 عاماً وتفريغ تجمع دموي متجلط بها ناتج عن إصابة قديمة بالصدر.



وأكد مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه أُجريت العمليات بنجاح وخضعت الحالات للمتابعة بالأقسام الداخلية بالمستشفى حتى الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى بصحة جيدة، وقد شارك في إجراء العمليات كلاً من الدكتور محمد عبدالباري أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة قنا، واستشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، والدكتور محمد رأفت حسن أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور مايكل تواضروس أخصائي التخدير بالمستشفى، والدكتور أحمد عيد عبد الله أخصائي التخدير بالمستشفى، والدكتور محمود عبد الحارث أخصائي التخدير بالمستشفى، وبمشاركة تمريض العمليات الممرضون طه محمد ومحمد على الطاهر وإيهاب جمال ومصطفى سيد وعمرو حنفى ومحمد جمال.



وأُجريت جميع العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه سددها المنتفعون، حيث يمكن الكشف والمتابعة بعيادة جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي أيام الأحد والاثنين والخميس، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.



