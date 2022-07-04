وطالبت سلطات مطار "شخيبول" المسافرين باستخدام المواصلات العامة للوصول إلى صالات المطار مخافة امتداد عمليات قطع الطرق لتستهدف المطارات، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

من جانبه أدان المكتب الرئيسي لتجارة الأغذية محاصرة متاجر السوبر ماركت قائلا إن هذا التصرف يضر بالمواطنين، كما حذرت سلطات المرور المواطنين من احتمال تعطل حركة السير بالطرق السريعة.

وكانت الحكومة عينت خلال الأيام الماضية وسيطا لقيادة المحادثات بين منظمات المزارعين والمسؤولين لوضع تدابير للحد من التلوث إلا أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته استبعد التفاوض مع المزارعين المسؤولين عن الاحتجاجات المتطرفة.

ويقول المزارعون إنه يجري استهدافهم بشكل خاص في إطار خطط الحكومة البيئية لتقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين والأمونيا بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2030.