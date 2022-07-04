مدينة الأقصر تنظم حملة تفتيش على المراكب النيلية قبل العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنظيم حملة تفتيش بيئية للتفتيش على المراكب النيلية والشراعية، وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وإدارة العبارات والمراسي وحماية النيل والملاحة النهرية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، برفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تلاحظ أثناء مرور الحملة وجود عدد 3 مراكب شراعية متهالكة، وتم تحرير محضر معاينة وكتابة تقرير فني مفصل بذلك لعرضة على السلطة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين، حيث أشرف على الحملة سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بمجلس مدينة الأقصر.

فيما نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة ، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملة تفتيشية على المخالفات البيئية بمنطقة حي وسط، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

وأسفرت الحملة عن إخلاء قطعة أرض أملاك دولة قام المتعدي باستغلالها كـحظيرة لتربية الطيور والمواشي، كما تم التحفظ على إحدى الخيول و14 عرق خشبي و2 طاولة حديد وعربة كارو وتم تحرير عدد 6 محاضر نظافة، كما قام رئيس مدينة الأقصر بمعاينة شكوى مقدمة من قبل أحد المواطنين القاطنين بشارع أنس الوجود، لتضرره من انتشار الروائح الكريهة بسبب المواشي والذي يقوم الجار بتربيتها بالدور الأرضي داخل الكتلة السكنية ، وتم تحرير محضر بيئى بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



مدينة الأقصر تنظم حملة تفتيش على المراكب النيلية قبل العيد (1)



مدينة الأقصر تنظم حملة تفتيش على المراكب النيلية قبل العيد (2)



مدينة الأقصر تنظم حملة تفتيش على المراكب النيلية قبل العيد (3)



مدينة الأقصر تنظم حملة تفتيش على المراكب النيلية قبل العيد (4)