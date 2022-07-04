اليوم السابع
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محيى الدين يشارك فى اجتماع الطريق إلى شرم الشيخ- لتغير المناخ بالجامعة الأمريكية

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:00 ص
محيى الدين يشارك فى اجتماع الطريق إلى شرم الشيخ- لتغير المناخ بالجامعة الأمريكية الدكتور محمود محيي الدين
كتبت ـ منال العيسوى

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يشارك  الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية،  لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وآرني ليتز، المبادر الرئيسي لتقرير البرلمان الأوروبي حول دبلوماسية المناخ، وفرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، وممثلين رئيسيين من وزارة البيئة ووزارة الري والزراعة والطاقة والنقل والتخطيط، فى فعاليات  الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجتمع المدني "الطريق إلى شرم الشيخ- مؤتمرأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27" الذي يستضيفه المشروع البحثي "حلول للسياسات البديلة" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، استعداداً لمؤتمر شرم الشيخ نوفمبر القادم، الثلاثاء المقبل.
 
كما سيشارك فى  الاجتماع أكثر من 50 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قضايا البيئة وتغير المناخ في اجتماع مع ممثلين حكوميين مشاركين في التحضير لمؤتمر الأطراف الأممي السابع والعشرين في شرم الشيخ، ومن المتوقع أنه سينتج عن هذا الاجتماع ورقة بحثية موازية للاستراتيجية الوطنية للحكومة بشأن تغير المناخ ، تتناول إطار عمل المجتمع المدني في مؤتمر الأطراف الأممي السابع والعشرين بشرم الشيخ، كما ستحتوي الورقة البحثية على مجموعة من التوصيات لواضعي السياسات عن كيفية المضي قدماً في القضايا التي حددتها الحكومة كأولوية.
 

المناخ

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