"محمد" شاب أزهرى من الشرقية صاحب حنجرة ذهبية فى قراءة القرآن "بث مباشر"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع شاب أزهرى حافظ لكتاب الله وصاحب حنجرة ذهبية فى تجويد وترتيل القرآن بالإضافة إلى الإنشاد.

وقال محمد مرسى من قرية البربرى مركز ابو كبير محافظة الشرقية حاصل على كلية الدراسات الإسلامية أنا حفظت القرآن الكريم فى سن 15 سنة وبفضل الله درست أحكام القرآن الكريم والآن أعمق على حفظ القرآن بقراءاته وحفظته بقراءتين وبإذن الله سيتم حفظه بقراءاته.

وأضاف أنه بفضل حبه للقرآن الكريم برع فى تجويده وترتيله وشارك فى العديد من المسابقات المحلية وفاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية وتم منحه عمرة وهذا حفظه على الاستمرار فى طريق القرآن لافتا أنه بدأ فى تحفيظ القران فى قريته والقرى المجاورة وأيضا برع فى حفظ الأناشيد الدينية وأصبح ينشدها بصوت عذب جميل جعل الجميع يطلب منه الإنشاد كلما شاهدوه.