محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان معلمي ومتدربي التعليم الفني

كفر الشيخ محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معلمي و متدربي التعليم الفني المشاركين ببرنامج التأهيل لسوق العمل، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وخالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وكريم السماحي، مدير مركز استدامه، بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محور تدريب الشباب، بتوجيهات محافظ كفر الشيخ، ليكون التدريب فيه بالكامل لطلاب التعليم الفني.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للمتدربين، ال16 من مدرسي التعليم الفني، و 7 طلاب الأوائل، لحصولهم على تدريب من وزارة الاتصالات لاجتيازهم التأهيل اللازم ، مؤكداً أن التدريب تم على برامج السكرتارية التنفيذية - المخازن - الحاسب الآلي وخدمة العملاء ل 500 طالب وخريج من المدارس الفنية بالمحافظة.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتدريب خريجي وطلاب التعليم الفني، لتأهيلهم لسوق العمل،وتم تدريب 500 طالب وخريج من خريجي التعليم الفني، بإشراف مركز استدامة للتدريب والتطوير، الذراع التدريبي للمحافظة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدة التدريب كانت 90 يوماً.