محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان أوائل الدبلومات الفنية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، ونائب محافظ كفر الشيخ، الطالبتين، ياسمين هاني جمعة عناني، الأولى على مستوى الجمهورية في التعليم الزراعي نظام" الجداريات"، وأسماء رمضان عباس عبدالعزيز الخولي، الأولى على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وخالد بربري، وكيل المديرية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم العام.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سعيد بحصول الطالبتين على المركز الأول على مستوى الجمهورية، موجهاً التحية لأسر الطالبتين على ما وفرا لهما من إمكانيات لتكونا من أوائل الجمهورية، موجها التحية للطالبتين.

قالت أسماء رمضان عباس عبدالعزيز الخولي، الأولى على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري، إنها بمدرسة الرياض التجارية المشتركة، ولم تكن تتوقع حصولها على المركز على مستوى الجمهورية، ولكنها كانت تتوقع حصولها على المركز الأول على مستوى المدرسة أو المحافظة، مؤكدة أنها ستلتحق بمعهد صحى بطنطا، موجهة الشكر لمحافظ كفر الشيخ ونائبه على التكريم، ولأسرتها التي هيأت لها كل سبل التفوق.

وأضافت ياسمين هاني جمعة عناني، الأولى على مستوى الجمهورية، في التعليم الزراعي نظام الجداريات، تتمنى الالتحاق بكلية تكنولوجيا تطبيقية، أو معهد بيولوجي، لتكون أخصائية تحاليل، مؤكدة أن الله كافأها لتربيتها لأشقائها الـ 4، ومراعاة حالة والدتها المرضية، بالإضافة لوالدها الذي يعمل عامل يخرج لعلمه الساعة السادسة صباحا ويعود في الساعة 12 مساء، مؤكدة أننا لسنا أقل من الثانوية العامة فأثبتنا أننا متميزون مثلهم.



محافظ كفر الشيخ يكرم اسماء واسرتها الالولى في التعليم التجاري