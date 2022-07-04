محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير طريق "السيالة- بورسعيد" وطريق السنانية

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة ميدانية، استهلتها بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير طريق السيالة / بورسعيد بطول 2.5 كم.

حيث يتضمن المشروع تطوير الميدان والجزيرة الوسطى وتشجيرها وإحلال أعمدة الإنارة بها، وإنشاء ساحات لانتظار السيارات ورصفها بالبلاطات الخرسانية، وأيضا انشاء شبكة لصرف مياه الأمطار أرصفة جانبية ببلاطات الإنترلوك ورصف حارتى الطريق بالأسفلت، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه من أعمال إحلال لشبكات المرافق.

هذا وقد أكدت "محافظ دمياط" أن المنطقة تشهد تطوير لمحور مرورى هام يربط بين طريقا الدكتور على مصطفى مشرفة " الترعة الشرقاوية " ودمياط/ بورسعيد، موجهة تعليماتها إلى الجهات المعنية بالتنفيذ بالالتزام بالجدول الزمنى والمعايير المطلوبة والعمل وفقا لخطة محددة لتحقيق السيولة المرورية بالطريق..

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم، بتفقد طريق السنانية لمتابعة الأعمال الجارية لرفع كفاءته ورصفه حتى مطلع الكوبرى العلوى بطول 2.200 كم..

حيث بحثت " المحافظ " خطوات التنفيذ التى تقوم بها الهيئة العامة للطرق والكبارى لتشمل وضع طبقة الأساس ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى وانشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار ورصف حارتى الطريق بالاسفلت، كما أكدت على سرعة الانتهاء من تلك الاعمال وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية والهندسية مع العمل وفقا لخطة محددة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.