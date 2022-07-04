محافظ جنوب يوزع ملابس العيد لـ 200 طفل وطفلة من ذوي القدرات الخاصة والأيتام

وزع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، ملابس العيد على الأطفال الأيتام، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء هانى رضا، رئيس مدينة الطور، والمحاسب فوزى همام مفوض المحافظ للمحليات ومديريات الخدمات، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة للأطفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأطفال الأيتام وذوى القدرات الخاصة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضح أن الجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا فى تنمية المجتمع، خاصة فى رعاية الأيتام والفتيات الغير قادرات على أرض المحافظة، بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال الصغار والفتيات المقبلات على الزواج، مضيفا أن المستهدف بملابس عيد الأضحى هذا العام طلاب المدرسة الفكرة، ومدرسة الصم والبكم، الأيتام، بواقع 200 طفل وطفلة.

كما هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، عمال النظافة والسركى بمدينة طور سيناء بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ووزع المحافظ العيدية عليهم بالإضافة لعدد من المواد الغذائية خلال لقائه بهم بمقر مكتبة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وشكرهم المحافظ على جهودهم المخلصة فى عملهم مما أظهر المحافظة فى أبهى صورها، حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ وعددا من قيادات المحافظة.