اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 05:40 م
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محافظ بني سويف يُشيد بالوصول لنسبة 100% من توريد القمح المحلي لهذا العام

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:04 م
محافظ بني سويف يُشيد بالوصول لنسبة 100% من توريد القمح المحلي لهذا العام جانب من الإجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بوصول المحافظة لنسبة 100% من المستهدف من توريد القمح لهذا العام ، مؤكداً على أن هذا  النجاح هو ثمرة للتعاون والتفاني في العمل من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية، و في مقدمتها اللجنة العليا  المشرفة على أعمال توريد القمح ، بجانب الروح والحس الوطني المتميز لأهالي بني سويف، الذين يدركون أهمية هذه السلعة في الفترة الحالية التي تشهد أزمات عالمية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

 جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة،بحضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة، وباقى أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة  من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.


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