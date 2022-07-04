محافظ بنى سويف يشدد على عمل المخابز طوال أيام العيد بالقرى والمدن

بنى سويف - هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، خلال انعقاد المجلس التنفيذى الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى المبارك التى تتعلق بكافة الخدمات الحيوية التى تتماشى مع احتياجات المواطن السويفي.

أكد محافظ بنى سويف على الاتصال الفعال بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية لمجالس المدن والمديريات الخدمية للتعامل مع المواقف الطارئة أولاً بأول مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بالشكل المطلوب طوال إجازة العيد.

وشدد المحافظ على أهمية تفعيل الخطوط الساخنة الخاصة بالمديريات الخدمية للرد على شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها، خاصة فيما يتعلق بالأسواق والسلع واللحوم التى ستشهد تزايد الطلب عليها فى مثل هذه المناسبات.

كما كلف المحافظ رؤساء القطاعات الخدمية كهرباء ومياه وغاز وغيرها بتكثيف أدوات التواصل للرد على المواطن وحل مشاكلهم وشكاواهم فى حالة حدوث تعطل أو انقطاع فى هذه الخدمات الحيوية مع ضرورة الإعلان عن أرقام الشكاوى وزيادتها إذا استلزم الأمر.

ووجه المحافظ بعمل المخابز بشكل يضمن توافر الخبر لكل المواطنين خلال فترة العيد، مشدداً أنه لن يسمح بشكوى فى هذا الشأن سواء من مدينة أو أبعد قرية فى نطاق المحافظة.

ومن جانبه، أفاد وكيل وزارة التموين أنه تم وضع خطة فى هذا الشأن من خلال إجراءات التناوب بين المخابز فى كل منطقة أو قرية بحيث يكون الخبز متوافراً بالشكل المطلوب يومياً.