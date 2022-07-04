المنيا - حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات، والاطمئنان على الوضع الصحي وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

من جانبه، تفقد نائب المحافظ، سير العمل بمستشفى سمالوط التخصصي، يرافقه الدكتور أسامة الجمل مدير مديرية الصحة بالمنيا، والدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة سمالوط، والدكتورة ريهام عصام مدير المستشفى.



وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ، أقسام (وحدة الغسيل الكلوي، وقسم الطوارئ، والاستقبال بالمستشفى)، للاطمئنان على المرضى، كما التقى بعدد من المرضى واستمع لجميع شكواهم موجها بالعمل على حلها وتلافيها، ومعربًا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل.



والتقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبي بالمستشفيات، حيث تابع سير العمل على أكمل وجه، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل نائب المحافظ، تهاني السيد محافظ المنيا لهم بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، كما نقل شكره وتقديره للأطقم الطبية والتمريض، نظير ما يقدمونه من مجهودات لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.





جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)



جانب من الحدث (3)



محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة سير العمل بمستشفى سمالوط التخصصي (1)



محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة سير العمل بمستشفى سمالوط التخصصي (1)



محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة سير العمل بمستشفى سمالوط التخصصي (2)



محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة سير العمل بمستشفى سمالوط التخصصي (3)



محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة سير العمل بمستشفى سمالوط التخصصي (4)



