محافظ المنيا يشهد حفل تجليس الأنبا أنيانوس مطرانا لبنى مزار والبهنسا

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حفل تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا أنيانوس، مطرانا لبني مزار والبهنسا، وذلك بمقر المطرانية ببني مزار، حيث تأتى تلك الاحتفالية تزامنا مع احتفال الشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي شارك فيها أبناء الشعب المصري في الدفاع عن وطننا الغالي، وجسدت الثورة أسمي معاني الانتماء والوحدة والمصير المشترك، وخرج فيها الملايين ينشدون الحرية لبدء تأسيس "الجمهورية الجديدة".

حضر الاحتفال، الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وعدد من الآباء والاساقفة من جميع الطوائف، وأبناء الكنيسة الارثوذكسية، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر الشريف والأوقاف، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية بالمحافظة.

قدم المحافظ، التهنئة إلى الأنبا أنيانوس على توليه منصب مطران بني مزار والبهنسا، كما قدم التهاني لاهالي بني مزار والبهنسا ، لاختياره أسقفا وراعيا لهم، داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والبركة.

وأكد محافظ المنيا في كلمته، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة الأمة نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب المصري، بشائر التنمية والازدهار والرخاء.

وقال المحافظ، إن جميع الأديان السماوية نادت بالرحمة والمحبة والسلام فالإسلام دين السلام، والمسيحية هي دين المحبة، وعلى الأرض نحيا جميعاً بالمحبة والسلام، مشيراً إلى أن الشعب المصري العظيم سوف يظل يداً واحدة ونسيجا وطنيا واحداً، مؤمنين بثقافة التعددية وقبول الآخر، ومقدمين إعلاء مبدأ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، فكلنا كمصريين لدينا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات تجاه وطننا الغالي مصر.



جانب من حفل التجليس (1)



جانب من حفل التجليس (2)



جانب من حفل التجليس (3)



جانب من حفل التجليس (4)



جانب من حفل التجليس (5)



محافظ المنيا يشهد حفل تجليس الأنبا أنيانوس مطرانا لبني مزار والبهنسا (3)