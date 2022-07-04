محافظ الغربية يهنئ أمنية وإسراء من أوائل الدبلومات الفنية

الغربية عادل ضرة

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقديم التهنئة، مساء اليوم، لأوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية ، وذلك من خلال زيارة إلى منازلهم بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، معرباً عن فخره لتحقيق أبناء الغربية مراكز متقدمة بصفه مستمرة على مستوى الجمهورية وأن الغربية بها متفوقون ومتميزون رفعوا اسم المحافظة عاليا ً بنجاحهم وتفوقهم وتميزهم ويستحقون تقديم كامل الدعم لهم في حياتهم المستقبلية.

وقدم محافظ الغربية التهنئة لأمنية محمود السيد عبد الخالق، الطالبة بمدرسة طنطا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بإدارة غرب طنطا تخصص إنتاج الأغذية، والحاصلة على المركز الأول الجمهوري في امتحان الدبلومات الفنية للمدارس الفندقية نظام الخمس سنوات .

ومن جانبها عبرت أمنية عن سعادتها البالغة بزيارة وتهنئه المحافظ واصفة ذلك أنه من أهم أمنياتها وأنها كانت تحرص على الحضور إلى المدرسة بشكل منتظم، وتتلقى دروسها داخل معامل المدرسة والفصل، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر أكثر من 8 ساعات يومياً من أجل تحقيق هدفها وأنها من بداية الدراسة قسمت وقتها جيداً لتحقق حلمها بالالتحاق بكلية السياحة والفنادق والتفوق فيها لتكون معيدة .

وفي سياق متصل هنئ رحمي إسراء أيمن إبراهيم الدالي، الطالبة بمدرسة الشهيد مجدي عبد الحميد أبو النعاس التجارية المشتركة بإدارة السنطة تخصص إدارة، والحاصلة على المركز الأول الجمهوري في امتحان الدبلومات الفنية للمدارس التجارية، نظام الثلاث سنوات، وذلك من خلال زيارة لمنزلها في قرية تطاى بمدينة السنطة.

وأعربت إسراء عن سعادتها بالتفوق وقدمت الشكر لأسرتها لدعمها طوال فترة الدراسة وتوفير كل الإمكانيات حتى تتفوق، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على استذكار دروسها خاصة في تخصص الإدارة الذي تخصصت به بالمدرسة، وأنها تأمل في استكمال دراستها والالتحاق بكلية التجارة جامعة طنطا وتأمل في التفوق بالكلية وأن تصبح معيدة بها.

وأكد رحمي على دور التعليم الفني في تنمية البلاد وأنه المصدر الرئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة حرفياً، لذا تعمل الدولة حالياً على تغيير نظرة المجتمع والأهالي له خاصة أنه يمثل جزءا أصيلا من المنظومة التعليمية ككل وأن هناك أولوية كبيرة تشهدها الفترة الحالية لتطوير مساره وتغيير النظرة المجتمعية له وكانت البداية بتدشين مشروع الجامعات التكنولوجية.

وفي نهاية زيارته أعرب محافظ الغربية عن بالغ سعادته بتفوق أبنائه الذين شرفوا محافظتهم من خلال حصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مؤكداً على الاستعداد التام لتقديم الدعم وكافة الإمكانات التي تساعدهم على مواصلة التفوق، كما قدم الشكر والتقدير لأسر الطلاب على رعايتهم لأبنائهم حتى تفوقوا وتكلل مجهودهم بالتفوق والنجاح متمنياً لهم مزيد من التفوق والتوفيق في المرحلة التعليمية القادمة.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة ، أن التعليم الفني يحظى بأهمية كبرى في معظم الدول، لما له من أهمية في الاقتصاد والصناعة، وسعت الوزارة لتطويره خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعليم يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد،وأن المتفوق به هو طالب متميز بالفعل.