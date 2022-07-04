محافظ الشرقية يهنئ أوائل الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للطلاب والطالبات الأوائل في شهادة الدبلومات الفنية من أبناء محافظة الشرقية الذين رفعوا اسم المحافظة عالياً بنجاحهم وتفوقهم وتميزهم، معرباً عن فخره واعتزازه بهذه النماذج المشرفة والذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في قائمة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، متمنياً لهم دوام التوفيق والرقي لاستكمال حياتهم العلمية والعملية.



أوضح المحافظ، أن قائمة أوائل شهادة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية لهذا العام تضمنت 6 طلاب من أبناء المحافظة وهم : الطالبة آلاء محمد محمد عبد الرحمن إبراهيم ( تخصص فني أجهزة إلكترونية) بمدرسة ديرب نجم البلد الصناعية بنات حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث ( منهجية الجدارات ).



الطالب عبد الرحمن كريم شعبان مرسي ( تخصص فني إنتاج حديد صلب ) بمدرسة السويدي إليكتريك الثانوية الفنية للتعليم والتدريب حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث للتعليم والتدريب المزدوج.



الطالب مصطفي أمين عطية أمين مرسي ( تخصص فني إنتاج حديد صلب ) بمدرسة السويدي اليكتريك الثانوية الفنية للتعليم والتدريب حصل علي المركز الأول مكرر علي مستوي الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث للتعليم والتدريب المزدوج.

الطالبة آية مصطفي عطية محمد ( تخصص فني عمليات مخازن ) بمدرسة السويدي الفنية للتعليم والتدريب المزدوج حصلت علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث للتعليم والتدريب المزدوج.



الطالب محمد نجاح عبد الله محمد إمام ( تخصص تركيبات ومعدات كهربية ) بمدرسة فاقوس الصناعية بنين حصل علي المركز الثاني على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث.



أكد محافظ الشرقية على أهمية ودور التعليم الفني باعتباره النواة الأساسية في تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة، وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة، مشيداً بجهود الطلاب وأولياء الأمور ومديري الإدارات التعليمية وجميع العاملين المشاركين في امتحانات شهادات الدبلومات الفنية والتي تكللت بهذا النجاح مؤكداً استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتوفير تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى الدرجات و الحصول علي المراكز المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية .